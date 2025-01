Colômbia sugere à Venezuela colaboração no enfrentamento ao ELN

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sugeriu neste sábado à Venezuela uma colaboração no enfrentamento ao Exército de Libertação Nacional (ELN), que realizou na fronteira um massacre sem precedentes em mais de uma década.

Petro reagiu a um comunicado do ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, que expressou vontade de "colaborar" com o país vizinho para "consolidar a paz". "Basta apenas irmos juntos para a prática", publicou Petro, na rede social X.

Padrino se reuniu ontem na fronteira com o colega colombiano, Iván Velásquez. Os ministros buscaram saídas para a crise humanitária causada na Colômbia pelo ataque em Catatumbo, um reduto para o narcotráfico.

ONGs afirmam que o ELN atua com o consentimento do chavismo, o que Padrino nega. Ele afirmou que a Venezuela mobilizou soldados na fronteira e não permitirá "a ação de nenhum tipo de grupo armado".

Do lado colombiano, o Exército anunciou ontem o início de uma ofensiva para retomar o controle da região de Catatumbo. Um total de 104 dissidentes da extinta guerrilha das Farc entregaram suas armas.

Os dissidentes da guerrilha que assinou a paz em 2016 são alvo, desde o último dia 16, de um ataque do ELN. As duas organizações disputam negócios ilegais, como o narcotráfico e a mineração de carvão na região de Catatumbo.

O ELN busca acabar com a Frente 33 das dissidências das Farc, que passaram de aliados a inimigos. Com 60 anos de história, o ELN possui uma força militar muito superior à das dissidências. Essa guerrilha de extrema esquerda também domina territórios no lado venezuelano da fronteira.