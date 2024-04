Além de esperar por boas notícias envolvendo o departamento médico, o técnico Renato Portaluppi vai precisar resolver um dilema envolvendo a lateral esquerda do Grêmio. Sem Cuiabano, vendido para o Botafogo, o treinador não conta com opções afirmadas para o setor. Fabio deverá ser improvisado mais uma vez. Os jovens Zé Guilherme e Wesley também ficam à disposição do treinador para a partida contra o Estudiantes, da Argentina.