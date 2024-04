O Grêmio tem, na próxima terça-feira (23), a partida mais importante do ano depois da final do Gauchão. Às 19h, o time de Renato Portaluppi entra em campo para encarar o Estudiantes, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Sem pontos conquistados até agora, o Tricolor vai com força máxima, mas pode ter uma peça "improvisada" na lateral-esquerda.