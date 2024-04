Ainda em recuperação de duas lesões nos ligamentos do joelho direito, o lateral-esquerdo Reinaldo avançou na recuperação e foi flagrado pela primeira desde que se lesionou, no começo de março, no gramado do CT Luiz Carvalho. Ele fez corridas leves no treino de quinta-feira (11) à tarde e a projeção é de que possa retornar ao time em maio.