Prestes a finalizar o vínculo com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Marcelo Grohe, 37 anos, voltou a ser pauta no Grêmio. O ídolo, que perdeu espaço na Ásia com a chegada do técnico Marcelo Gallardo, já pode assinar pré-contrato com outro clube. O Tricolor avalia investida pela importância do goleiro e instabilidade dos atletas da posição na temporada de 2024.