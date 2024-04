O baque da derrota para o Huachipato, pela Libertadores, na última terça-feira (9), ainda ecoa no CT Luiz Carvalho. A partir desta quinta (11), Renato Portaluppi começará a encaminhar a escalação para estrear no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, em São Januário, no próximo domingo (14). O treinador poderá mexer em até seis posições na equipe.