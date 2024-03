O departamento médico do Grêmio adotou uma estratégia para contar com o retorno do lateral Reinaldo o mais rápido possível. Com lesão em dois ligamentos do joelho direito, o defensor fará um tratamento conservador. Na hipótese mais otimista, o atleta ficará afastado dos gramados por cerca de dois meses. Porém, no pior dos cenários, não está descartada a possibilidade de cirurgia.