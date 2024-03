O Grêmio segue a preparação para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas, no próximo domingo (10), pelas quartas de final do Gauchão. A partida na Arena é eliminatória, e o Tricolor tem a vantagem do empate pela melhor campanha ao longo da competição. Por isso, o técnico Renato Portaluppi valoriza a semana cheia para trabalhos.