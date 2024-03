A ascensão de Gustavo Nunes neste início de temporada no Grêmio tem chamado a atenção. Em 2024, o jovem de 18 anos atuou em cinco jogos, com um gol marcado e uma assistência. A qualidade com a bola nos pés despertou o interesse do Diário AS, da Espanha, que publicou um texto sobre o atleta nesta terça-feira (5).