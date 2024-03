Com portões fechados, conforme determinado pelo técnico Renato Portaluppi, o Grêmio deu início na tarde desta segunda (4) à preparação para o jogo contra o Brasil de Pelotas, no domingo (10), pelas quartas de final do Gauchão. Sem reforços oriundos do departamento médico, o Tricolor deve ter apenas uma mudança no gol, com a entrada do goleiro Caíque na vaga de Gabriel Grando.