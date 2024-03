A goleada sobre o Guarany de Bagé, pela última rodada da fase de grupos do Gauchão, foi aproveitada por Renato Portaluppi para fazer testes no Grêmio. O time tricolor teve no jogo de sábado (2) novidades táticas e também em posicionamentos dos jogadores. O Desenho Tático de GZH mostra como Renato mexeu na equipe gremista ao longo da partida.