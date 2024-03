A expectativa gremista de promover a volta de Carballo aos gramados nos primeiros meses do ano foi frustrada pelo atraso na recuperação do uruguaio. Porém, o sinal de alerta foi ligado no CT Luiz Carvalho em virtude do volante seguir com dores na região do púbis. Logo, ainda não há perspectiva de aproveitamento de um dos principais reforços da gestão Alberto Guerra em 2024.