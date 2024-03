A vitória do Grêmio sobre o Guarany de Bagé, por 4 a 1, no sábado (2), contou com a participação de Diego Costa. O centroavante, de 35 anos, teve uma estreia promissora. Nos 74 minutos em que esteve em campo, antes de ser substituído por João Pedro Galvão, confirmou a capacidade do experiente jogador para atuar como pivô e mostrou, também, a qualidade na finalização ao marcar um bonito gol de falta.