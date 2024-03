Oito times sobrevivem na briga pelo título do Gauchão após o término da fase classificatória. Inter, Grêmio, Caxias, Guarany de Bagé, Juventude, São José, Brasil de Pelotas e São Luiz jogam as quartas de final no próximo final de semana, em partidas únicas. Os quatro primeiros têm a vantagem do empate dentro de casa.