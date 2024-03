O terceiro mês do ano para o Grêmio será de total concentração no Gauchão. O único indicativo que algo pode ajudar ou atrapalhar o time de Renato Portaluppi é a data Fifa. O período, marcado para 18 a 26 de março, é destinado a ajustar os problemas da equipe. Porém, o Tricolor corre o risco de perder jogadores convocados para o jogo de volta da semi do estadual — caso se classifique.