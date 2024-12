Funcionários do Starbucks entram em greve nos Estados Unidos

O anúncio, que afetará inicialmente as lojas de Los Angeles, Chicago e Seattle, a cidade em que a empresa foi fundada, aconteceu depois que funcionários de várias instalações da gigante da internet Amazon iniciaram uma greve na reta final das compras natalinas.

Após meses de negociações e "dezenas de princípios de acordo, e menos de duas semanas antes do prazo limite do final do ano, a Starbucks propôs um pacote econômico que não incluía novos aumentos salariais para os baristas sindicalizados e garantia apenas 1,5% para os próximos anos", afirma o sindicato.