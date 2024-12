Piloto francês da F1 Isack Hadjar assina com a Racing Bulls para 2025

Vice-campeão da Fórmula 2 nesta temporada, o parisiense, integrante da academia de jovens pilotos da Red Bull, formará a equipe com o japonês Yuki Tsunoda e assumirá o volante liberado pelo neozelandês Liam Lawson, promovido nesta quinta-feira à equipe austríaca junto com o tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen.

"Tenho a impressão de entrar em um universo totalmente novo, de pilotar um carro muito mais rápido e de correr ao lado dos melhores do mundo. Será um aprendizado enorme, mas estou pronto para trabalhar duro e fazer o melhor pela equipe", explicou Hadjar, citado no comunicado de sua nova equipe.

Hadjar, de quem há várias semanas se dizia que seria promovido à categoria mais alta do automobilismo, se beneficia assim do efeito dominó após a saída da Red Bull do mexicano Sergio Pérez, afastado na quarta-feira devido aos seus resultados discretos.

O jovem fará parte de toda uma promoção de estreantes que chegarão ao grid em 2025. No início do primeiro Grande Prêmio do ano, em meados de março na Austrália, haverá até cinco pilotos titulares com menos de quatro corridas disputadas anteriormente na F1.