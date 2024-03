Ao golear o Guarany por 4 a 1, o Grêmio confirmou a segunda posição na etapa inicial do Gauchão e terá o Brasil de Pelotas como adversário nas quartas de final. No único jogo, na Arena, o Tricolor jogará por um empate para avançar à semifinal, quando Caxias ou São José podem estar no caminho. No mata-mata, a equipe gremista terá a chance de consolidar seu novo ataque e ir em busca do heptacampeonato.