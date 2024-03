Os 157 minutos em campo já foram suficientes para o atacante Pavon se tornar goleador e protagonista do time do Grêmio. Em apenas três jogos, o argentino virou um dos artilheiros da equipe na temporada e aumentou a quantidade de finalizações do time de Renato Portaluppi. Nos bastidores, é elogiado por não ter medo de chutar a gol, ostentando a melhor média de conclusões a gol do elenco no Gauchão.