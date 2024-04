O técnico Renato Portaluppi ganhou uma boa notícia na manhã deste domingo (21). O volante Pepê participou do treinamento e deverá voltar ao time na partida contra o Estudiantes, na terça-feira (23), em La Plata, na Argentina. Já o centroavante Diego Costa realizou apenas um trabalho físico e ainda não tem presença garantida no próximo confronto. Edenilson e Rafael Cabral também foram novidades no treinamento do Tricolor.