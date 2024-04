Depois da vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá — pela terceira rodada do Brasileirão 2024 —, o foco do Grêmio é total na Libertadores. Na terça-feira (23), o Tricolor joga praticamente a vida contra o Estudiantes, em La Plata, na Argentina. A segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro dá moral à equipe e respostas ao torcedor gremista que estava desconfiado.