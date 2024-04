Depois de duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Libertadores, o Grêmio encontrou o caminho da vitória em La Plata, na Argentina. Com um a menos desde o começo do segundo tempo, quando Villasanti foi expulso, o Tricolor venceu o Estudiantes por 1 a 0 e conquistou seus primeiros três pontos na competição. Nathan Fernandes marcou o gol gremista no confronto da terceira rodada.