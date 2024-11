Ter menos de 5% de chance de cair parece pouco, mas é o suficiente para preocupar os gremistas. Ainda com quatro partidas para disputar, o Grêmio tem 4,7% de probabilidade de terminar o Brasileirão no Z-4 de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especializado em probabilidades esportivas.