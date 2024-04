O zagueiro Pedro Geromel, mais uma vez, será baixa por longo tempo no Grêmio devido a uma lesão. No jogo contra o Estudiantes, na terça-feira (23), o capitão do time saiu de campo aos 35 minutos por conta de uma lesão no braço esquerdo. Na quarta (24), o clube confirmou que o defensor precisará passar por uma cirurgia no local. Será a quinta ocasião em que o zagueiro fica fora de jogos do Grêmio por lesão desde o início do ano passado.