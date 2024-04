Se em véspera de jogo só fala quem vai jogar, Pedro Geromel deve ser titular para enfrentar o Juventude no sábado (6), na partida de volta da final do Gauchão. O zagueiro do Grêmio foi o representante do elenco gremista no evento pré-jogo promovido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), nesta sexta-feira (5).