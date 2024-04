Separados pela taça que estará em jogo neste sábado (6), na Arena, Renato Portaluppi e Roger Machado projetaram o jogo das 16h30min que definirá o campeão gaúcho. Os dois estavam ladeados por seus homens de confiança, Pedro Geromel, à direita do comandante gremista, Alan Ruschel, à esquerda do técnico do Juventude, em evento da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para promover a partida decisiva.