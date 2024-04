Grêmio e Juventude voltarão a decidir o Campeonato Gaúcho depois de 17 anos. Em 2007, as duas equipes se encontraram na final da competição estadual, com o Tricolor levando a melhor. E o cenário daquele jogo é parecido com que o se avizinha para o próximo sábado (6), quando os dois times entrarão em campo, a partir das 16h30min, na Arena.