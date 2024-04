Os jogadores do Grêmio iniciaram, na noite desta quinta-feira (4), a concentração para a final do Gauchão. O clube divulgou a lista com todos os atletas do elenco relacionados para dormirem no hotel que servirá de concentração gremista — inclusive com jogadores que estão no departamento médico. Dos 35 chamados, no entanto, somente 23 podem ficar à disposição para a partida.