Depois do retorno do time reserva a Porto Alegre após a derrota na altitude de La Paz para o The Strongest, na estreia da Libertadores, o Grêmio se mobiliza para a final do Gauchão, contra o Juventude, às 16h30min deste sábado (6), na Arena. Para tentar a conquista do heptcampeonato gaúcho, o Tricolor tomou três medidas para aumentar o foco na decisão.