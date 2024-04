Principal jogador do Grêmio na largada do ano, Soteldo sofreu uma lesão muscular na coxa direita no final da janeiro e viu, nos meses seguintes, o ataque se firmar sem sua presença. O quarteto formado por Pavon, Cristaldo, Gustavo Nunes e Diego Costa tem tido bom desempenho e coloca em dúvida o retorno do venezuelano à titularidade.