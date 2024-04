Priorizando o Gauchão, a semana de decisões do Grêmio teve o resultado esperado na Bolívia. Na última terça-feira (2), em sua estreia na Libertadores, o Tricolor perdeu para o The Strongest por 2 a 0 e começou em desvantagem no Grupo C. Uma derrota que passa mais pelos erros da defesa do time reserva gremista do que pelas dificuldades impostas da altitude de 3,6 mil metros de La Paz.