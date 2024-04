O Grêmio estreou com derrota na Libertadores 2024. Na noite desta terça-feira (2), o time reserva de Renato Portaluppi perdeu para o The Strongest, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, por 2 a 0. Os gols do time mandante foram marcados por Ursino e Triverio.