O Grêmio terá um forte aliado para o jogo contra o Juventude, no próximo sábado (6), pela volta da final do Gauchão. Nesta segunda-feira (1º), a Arena informou que 19.384 ingressos para a decisão já haviam sido comercializados, e oito setores já estavam esgotados. A expectativa é de que o estádio receba o maior público do ano, com mais de 50 mil pessoas.