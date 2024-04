O Grêmio terá um time totalmente reserva para a estreia da Libertadores, contra o The Strongest, nesta terça-feira (2), em La Paz. Com 25 atletas relacionados para a viagem a La Paz, a escalação da equipe para o jogo no Estádio Hernando Siles não terá jogadores que devem iniciar a partida de volta da final do Gauchão, contra o Juventude, no próximo sábado (6).