A partida contra o The Strongest serviu para Renato colocar em campo jogadores que não vinham sendo utilizados no Gauchão. Uma mescla de jovens e experientes foram escalados para a partida na altitude. Atletas da base como Zé Guilherme, Cheron e Riquelme, que disputaram a Copa São Paulo neste ano, foram colocados em campo na derrota por 2 a 0 no Estádio Hernado Siles.