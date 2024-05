A associação de futebol do Paraguai está analisando o pedido feito pelo Grêmio, que envolve a liberação do volante Villasanti dos amistosos do Paraguai na próxima data Fifa. A entidade promete uma resposta nos próximos dias. A ideia do Tricolor é contar com seu volante titular nos jogos contra Huachipato, dia 4 de junho, e Estudiantes, dia 8, pela Libertadores. A tendência é de que o jogador se apresente somente para as treinos de preparação para a Copa América.