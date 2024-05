A Loja GrêmioMania da Arena foi saqueada neste domingo (5) enquanto a esplanada do estádio é usada como um local de apoio para pessoas que sofrem com a cheia do Guaíba, em Porto Alegre e Região Metropolitana. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra ao menos quatro pessoas violando uma das portas e retirando itens do local.