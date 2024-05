O Grêmio "voltou" ao Estádio Olímpico. Com o entorno da Arena alagado por conta da enchente que castiga Porto Alegre, o clube abriu neste final de semana o antigo estádio na Azenha para receber donativos para as pessoas desabrigadas na Capital e região metropolitana. O alto volume de doações entregues no Velho Casarão surpreendeu positivamente a direção do clube.