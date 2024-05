A Conmebol anunciou na noite deste sábado (4) que os jogos do Grêmio, pela Libertadores, e do Inter, pela Sul-Americana, foram adiados. A entidade fez o comunicado após ser informada das condições no Rio Grande do Sul, que enfrenta tragédia climática sem precedentes na história do Estado. A Conmebol não informou quais serão as novas datas das partidas.