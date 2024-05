O Grêmio procurou a Conmebol para discutir alternativas sobre a realização da partida contra o Huachipato, no Chile, marcada para a quarta-feira (8), pela Copa Libertadores. O clube discute com a entidade, que organiza o futebol sul-americano, a possibilidade de alteração da data por conta de todas as dificuldades enfrentadas com as inundações em Porto Alegre e demais áreas do Rio Grande do Sul.