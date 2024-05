Recuperado de lesão, o lateral Mayk foi o reforço do técnico Renato Portaluppi no primeiro dia de atividades do Grêmio em Curitiba. O defensor desembarcou na tarde desta segunda (25) no Aeroporto Internacional Afonso Pena e foi direto para o CT da Graciosa, onde se encontrava a delegação. Contudo, o atleta não participou do treino e ainda não ficará à disposição para o jogo de quarta (29), contra o The Strongest, no Estádio Couto Pereira.