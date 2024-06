Ao menos no que depender da torcida tricolor em Curitiba, o Grêmio vai se sentir em casa no estádio Couto Pereira pelos próximos 15 dias. Além da movimentação dos gremistas que residem na capital paranaense, a direção mobiliza cerca de 600 consulados de seis estados e espera ter bom público nas partidas contra The Strongest-BOL, Bragantino e Estudiantes.