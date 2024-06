O mal-estar de Nathan Fernandes no segundo tempo contra o Huachipato, nesta terça-feira (5), preocupou os torcedores gremistas. A cena do atacante vomitando no gramado do Estádio CAP, em Talcahuano, e sendo substituído logo depois impactou quem assistia a transmissão do jogo. O atleta, contudo, não deve ser desfalque para as próximas partidas.