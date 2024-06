Para Renato Portaluppi, o divisor de águas da atuação do Grêmio sobre o Huachipato foi a situação do gramado, encharcado por conta da chuva, principalmente a partir do segundo tempo. Em entrevista coletiva, após a vitória desta terça-feira (4), o técnico tricolor avaliou que o time dominou o adversário no Chile enquanto houve condições de desenvolver o toque de bola.