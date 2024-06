O Grêmio venceu o Huachipato nesta terça-feira (4) e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O confronto no Chile, válido pela quarta rodada do torneio, terminou em 1 a 0 para os gaúchos. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.