O Grêmio alcançou seu objetivo na Libertadores. Na noite desta terça-feira (4), o Tricolor venceu o Huachipato por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio. Na saída do gramado, o centroavante Diego Costa, autor do gol, e o goleiro Marchesín, um dos destaques da partida, dedicaram a vitória ao povo gaúcho.