Uma vitória com cara de Grêmio na Libertadores ocorreu na terça-feira (4) no Chile. O Tricolor venceu o Huachipato por 1 a 0, com gol marcado por Diego Costa e garantiu vaga para as oitavas de final do torneio. A primeira colocação ainda é possível e para isso será necessário vencer o Estudiantes no sábado (8), no Couto Pereira, em Curitiba.