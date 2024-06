O Grêmio chegou ao Chile com as missões de se classificar na Libertadores e de dar um pouco de alegria à metade azul do Rio Grande do Sul. As duas metas foram atingidas no 1 a 0 sobre o Huachipato, na terça-feira (5). O elenco gremista saiu de Talcahuano com a oportunidade de terminar na ponta no Grupo C em caso de vitória sobre o Estudiantes ou empate a partir do 2 a 2, no sábado (8), no Couto Pereira.