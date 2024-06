O zagueiro Pedro Geromel e o atacante Pavon foram as novidades no treino do Grêmio na manhã desta sexta-feira (31), no CT da Graciosa, do Coritiba. Recuperados de lesão, os atletas se integraram à delegação na noite desta quinta (30) e já participaram da primeira atividade com o grupo. No entanto, a dupla ainda não tem condições de atuar na partida de sábado (1º), contra o Bragantino, e é preparada para a viagem ao Chile, onde o Tricolor enfrentará o Huachipato, na próxima terça (4), pela Libertadores.