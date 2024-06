Apesar da utilização de um time quase todo reserva, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, prepara novidades importantes para o jogo contra o Bragantino, neste sábado (1º), em Curitiba. Suspenso contra o The Strongest, Villasanti será o único titular em campo. Além disso, Mayk e Felipe Carballo também podem ser atrações na segunda partida do Tricolor como mandante no Estádio Couto Pereira.